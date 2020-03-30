Блогер рассказал о том, что Владимир Зеленский вывез жену и детей из Украины

С началом карантина из-за коронавируса первая леди Украины перестала постоянно обращаться к гражданам и принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях, как она это делала раньше. На это обратили внимание украинцы, которые тут же забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал блогер Миха Чаплыга. Он сообщил, что по некоторой информации президент мог вывезти свою семью в Швецию.

«Пишут, что давно не видели публичной благотворительной и столь важной (психологически) в наше время деятельности первой леди...Пишут, что Зеленский вывез семью в Швецию... Страну без карантина? С медициной... Сейчас? Когда всем все закрыли? Президент? Карантин? Закрытые границы?.. П.С.: а на хозяйстве Халатная Мендель? Требую публично развеять слухи и явить семью Гаранта его народу», - написал Чаплыга.

В комментариях украинцы поддерживают идею о том, что в это тяжелое для страны время президент должен продемонстрировать, что не вывозил свою семью из Украины.

«Зеленский обязан явить свою семью народу. Иначе, Вы правы, блуд все это!», «А че в Швецию? У него в Англии квартира, может туда. Или в Израиль», «Если это правда, об отъезде семьи, то ему тоже надо было уезжать, зря он остался!», - пишут люди.

Напомним, Украине грозит дефолт, Зеленский сделал экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.

Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил поиграть с жизнями украинцев.