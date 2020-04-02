Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить бригаду украинских врачей в Италии для борьбы со вспышкой китайского вируса

Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам селекторного совещания с представителями правительства.

О том, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Такую поддержку уже предоставил ряд стран

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией", - заявил Зеленский.

При этом подчеркнул важность вопроса безопасности украинских врачей.

Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Ранее сообщалось, что украинских медиков приглашают на работу в Италию в госпитали, где лечат больных китайским вирусом.

Отмечается, что такая информация прошла по медицинских учреждениях Винницкой области. Рекрутеры оставляют свои координаты через сетку врачей и предлагают зайти на сайт, где сообщается о том, что в Италии официально приглашают наших врачей и медсестер, особенно анестезиологов (без подтверждения их диплома) для работы в госпиталях, которые лечат тяжелобольных.

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