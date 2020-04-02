Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить бригаду украинских врачей в Италии для борьбы со вспышкой китайского вируса
Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам селекторного совещания с представителями правительства.
О том, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Такую поддержку уже предоставил ряд стран
"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией", - заявил Зеленский.
Часть Украины уйдет под воду, климат изменится кардинально: где нельзя будет жить
Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"
Украинская Кардашьян без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит»
Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая: "Вообще не узнать!"
При этом подчеркнул важность вопроса безопасности украинских врачей.
Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
Ранее сообщалось, что украинских медиков приглашают на работу в Италию в госпитали, где лечат больных китайским вирусом.
Отмечается, что такая информация прошла по медицинских учреждениях Винницкой области. Рекрутеры оставляют свои координаты через сетку врачей и предлагают зайти на сайт, где сообщается о том, что в Италии официально приглашают наших врачей и медсестер, особенно анестезиологов (без подтверждения их диплома) для работы в госпиталях, которые лечат тяжелобольных.
Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".
Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."