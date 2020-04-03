Погода в Украине 3 апреля решит слететь с катушек, весна прогонит холода с территории страны

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 12-15 тепла. А вот ночью похолодает до небольших минусов: от 0 до -3 мороза.

Аналогичной ситуация будет и на севере страны. Небольшая облачность будет сопровождаться дневным потеплением до 13-15 тепла. Ночью же ожидается от 0 до -2 мороза.

Жителям центральных регионов также стоит готовиться к «весенним» 12-15 тепла. Ночью также похолодает: от -1 до -3 мороза.

На юге Украины также ожидается потепление. Вплоть до 11-15 тепла. Ночью сохраняться небольшие «минуса»: от 1 по Цельсию до -2 мороза.

Ситуация на востоке страны будет аналогичной. Единственное что – похолодает ночью местами до -4.

В Киеве и области, согласно данным Укргидрометцентра, будет солнечно с частичной облачностью. Днем воздух прогреется до 12-14 тепла. Ночью же столик термометра покажет от 0 до -3 градусов.

Ранее сообщалось, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

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