Карантин в Украине собираются еще больше усилить

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. Соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.

В частности речь идет об ограничении времени пребывания людей вне дома.

"Действительно, я считаю, необходимым, для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице", - заявил Степанов.

Кроме того, правительство намерено ввести обязательный масочный режим.

Отмечается, что закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Запрещено будет передвигаться даже по два человека.

Напомним, правила начисления и суммы субсидий изменились в разгар карантина: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, половину украинских предприятий ждет печальная судьба спустя месяц карантина: тревожные данные.

Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил отправить украинских врачей в Италию: "Было бы хорошо..."