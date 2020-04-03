Карантин в Украине собираются еще больше усилить

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. Соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.

В частности речь идет об ограничении времени пребывания людей вне дома.

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"Действительно, я считаю, необходимым, для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице", - заявил Степанов.

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Кроме того, правительство намерено ввести обязательный масочный режим.

Отмечается, что закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Запрещено будет передвигаться даже по два человека.

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