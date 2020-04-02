Карантин ввел коррективы в жизнь государства

В Кабинете министров планируют сделать некоторые нововведения на время карантина

Прежде всего, правительство отложило планируемое с мая увеличение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за ЖК-услуги при назначении субсидии, пишет Рoliteka.net.

Таким образом, время действия постановления Кабмина №878 от 20 октября 2019 года передвинуто.

Кроме указанного увелечения цен, постановление предусматривало упрощение назначения субсидий военнослужащим, гражданам старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в селах, а также детским домам семейного типа.

Также власти 25 марта приняли постановление, которым были увеличины на 50% соцнормативы при начислении субсидий во время карантина. В частности, данным документом запрещено лишать субсидий на этот период.

К слову, субсидии на время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.

Ометим, по состоянию на первое марта, долг населения за потребленные ЖК-услуги составляет 32,69 млрд гривен.

Самая большая задолженность у Киева, Днепропетровской и Харьковской областей, а маленька - в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, данные цифры говорят о том, что карантин ввел коррективы в жизнь страны и граждан. В результате это ощущается во всех сферах, в частности, в ЖКУ.

Напомним, с апреля 2020 года возраст выхода на пенсию для украинок повысили на полгода.

Если раньше женщина могла уйти на заслуженный отдых в 59 лет, то теперь - только в 59,5 лет.

Правило действует для украинок, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Ровно через год пенсионный возраст увеличится до 60 лет для тех, кто родился после 1 апреля 1961 года.

Напомним, антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

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