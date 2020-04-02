Карантин из-за коронавируса в первую очередь ударил по украинскому бизнесу, и в случае его продления предпринимателям придется, мягко говоря, непросто

Лишь месяц способны продержаться 51% предприятий в Украине, свидетельствует опрос, проведенный Союзом украинских предпринимателей.

Около 60% предпринимателей, которые приняли участие в опросе, продолжают работу. Это, в основном, владельцы большого и среднего бизнеса. 29% опрошенных предпринимателей, представителей микробизнеса, прекратили деятельность.

В условиях карантина каждый четвертый бизнес может протянуть два-три месяца и не обанкротиться.

Полностью закрыли свое дело шесть процентов предпринимателей (микро- и малый бизнес). Работать длительное время в сложившейся ситуации смогут только три процента опрошенных респондентов, и то при условии арендных каникул, удаленного доступа для сотрудников и просмотра бизнес-модели.

42% опрошенных предпринимателей больше негативно относятся к продлению карантина из-за распространения пандемии до 24 апреля, а оправданным его считает лишь каждый четвертый. Пока не определились с мнением 30% владельцев бизнеса.

Почти половин опрошенных, а точнее 48%, считают необходимым ослабить карантин и оставить ограничения лишь для групп риска (пенсионеров и людей со слабым иммунитетом). Еще 33% высказались за индивидуальный подход к конкретной территории.

Полное прекращение карантина ожидает лишь 1% опрошенных.

Каждый третий владелец бизнеса, опять же, преимущественно микро-, с начала карантина потерял до 90-100% своих доходов. Им пришлось также уволить до половины штата сотрудников.

У владельцев малого и среднего бизнеса доходы рухнули на 25-50% с увольнением штата на 20-25%, а крупные предприятия потеряли 10-25% прибыли. Сокращение штата планируется на четверть до конца карантина.

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