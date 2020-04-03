В Украину пришла настоящая весна, однако в ближайшие дни о тепле снова придется забыть из-за нового атмосферного фронта

Как сообщает Politeka, неутешительным прогнозом погоды поделилась на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что 3 апреля температура в Украине наконец достигла комфортных весенних показателей - +10…+16 градусов. Однако, уже 4-5 апреля в страну придет холодный атмосферный фронт северного циклона Pauline, который принесет с собой похолодание.

Впрочем, низкие температуры в Украине продержатся недолго, и уже со вторника в стране потеплеет до +14 - +21 градусов, отмечает Диденко.

Она рассказала, что 4 апреля из-за нового атмосферного фронта в Украине ожидаются небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине. 5 апреля к дождям добавится еще и порывистый сильный ветер.

В Киеве 4-5 апреля будет холодно: ночью температура опустится до 0…-2 градусов, а днем будет не выше +10.

По словам Диденко, 6 апреля станет «переходным днем» от более холодной к более теплой погоде. Однако, настоящее апрельское тепло придет в страну только на Благовещение. В Киеве в течение следующей недели потеплеет до + 16…+ 20.

Напомним, антициклон несется на Украину, подарит один день тепла: "До +15".

Как сообщала Politeka, погода устроит украинцам температурные качели, от +13 до морозов: к чему готовиться.

Также Politeka писала, что весна штурмует Украину с новой силой, температура взлетит до +15: кому повезет больше всего.