Погода в Украине 2 апреля приятно удивит, от недавних холодов, которые накрыли страну, останется лишь воспоминание

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дождей на территории страны не будет, хотя регионы накроет небольшая облачность. На западных регионах воздух днем прогреется до 9-12 тепла. Ночью же похолодает до небольших «минусов»: от 1 до 4 мороза.

На севере страны ожидается похожая погода. Воздух днем прогреется до 10-12 выше нуля. А вот ночью до -1-3 ниже нуля.

В центральных регионах будет немного теплее – от 11 до 13 градусов выше нуля. Ночь. Похолодает до -1-4 мороза.

Украинцам южных областей стоит ожидать 9-13 тепла. А вот ночью ударят небольшие морозы – от 1 до 3 по Цельсию.

Погода на востоке будет также немного облачной. Но это не помешает воздуху прогреться до 10-13 тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, которая будет сопровождаться 9-13 тепла. Ночью же похолодает вплоть до -3 мороза.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

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