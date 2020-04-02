Погода в Украине в пятницу, 3 апреля, будет преобладать сухая и солнечная благодаря действию антициклона, однако так будет не везде

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с северо-запада Европы приблизится атмосферный фронт, поэтому в западных областях Украины будет облачно, а вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом.

Ветер согласно прогнозу, будет с юго-запада, умеренный.

Днем 3 апреля воздух прогреется до +10+15 градусов. Но тепло продлится не долго, ведь уже 4 апреля немного похолодает.

Погода в Киеве в пятницу ожидается солнечной с переменной облачностью. Ночью температура будет около нуля, а днем столбики термометров покажут +14 градусов.

С 7 апреля в Украине постепенно будет теплеть до +12+19 градусов.

В ближайшее время осадков не ожидается, но такая погода таит в себе определенную опасность.

«Сухая солнечная погода радует из окна или на прогулке, но такая сухость будет способствовать распространению огня и дыма, что порой насылают на нас наши недалекие сограждане. Здесь и опасность пожаров, и опасность для здоровья», - предупредила синоптик.

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