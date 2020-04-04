Людям нужно подумать о своей безопасности

Министерство здравоохранения Украины раскрыло, когда ждать в стране пик заболеваемости новой китайской болезни

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 4 апреля призвал людей не поддаваться ложному чувству безопасности, пишет Рoliteka.net.

Так, до 24 апреля украинцы должны, как можно меньше передвигаться по улицам, а также носить средства индивидуальной защиты.

Врач отметил - пик эпидемии начнется через несколько дней, начиная примерно с 14-15 апреля. В эти дни, вероятно, будут фиксироваться массовые тяжелые случаи, а также увеличение количества жертв.

Ляшко сообщил, что покидать жилье разрешено не чаще двух раз в неделю, а людям уже заразившемся и вовсе запрещено выходить из дома. По словам медика, последнее наставление будет жестко контролироваться.

При этом врач сообщил - зараженные будут обеспечиваться преператами и даже продуктами, чтобы те не нарушали режим самоизоляции.

По словам Ляшко жесткие меры необходимы, ведь если они не будут приниматься, то избежать негативных последствий, в том числе массовой летальности, не удастся.

Ранее сообщалось, что правительство ввело ограничени, чтобы остановить распространение вируса. Данная ситуация серьезно ударила по бизнесу. Предприниматели нарушают карантин и нарываются на штрафы в размере от 17 до 170 тысяч гривен.

Напомним, Монастырисский район Тернопольской области оказался под ударом. За последние две недели здесь было зафиксировано 83 случая заражения китайским вирусом на 26 тысяч жителей. При этом среди зараженных оказались 32 медика.

По словам местных жителей, их больница не готова к борьбе с заболеваемостью. К тому же врачам не хватает респираторов и тест-систем.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, "Денег не хватит даже на...".

Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."