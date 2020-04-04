6 апреля начнут действовать новые карантинные ограничения



За несоблюдение карантина грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Как избежать штрафов и как проходит составление админпротокола рассказал юрист и эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин, передает hromadske.



Прежде всего, если к вам подошел представитель правоохранительных органов, он должен представится и предоставить удостоверение. Если он этого не сделал, то надо обязательно об этом попросить.

После этого, полицейский должен рассказать вам о причине остановки и объяснить состав преступления.

Затем полицейский обязан проверить документы задержанного и переписать его данные. Только после этих действий, он может составить админпротокол. Дальше вы можете быть свободны, а протокол направляют в суд по почте. О времени и месте рассмотрения дела вам сообщают судебным вызовом.

Отметим, что карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

Напомним, во время карантина запрещено:

пребывание в общественных местах без респиратора или маски

перемещение группой количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет).

посещение учебных заведений; парков, скверов, зон отдыха и т.д.; пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения; посещение спортивных и детских площадок.

продолжен запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, ТРЦ и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

самоизоляция граждан в возрасте 60 лет и старше (кроме кроме медработников и работников объектов критической инфраструктуры)





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