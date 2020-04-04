Синоптики рассказали, какая погода будет в стране в воскресенье, пятого апреля

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в Украине от 5 апреля будет одинакова погода в течение некоторое время. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, пишет Politeka.

«Антициклон Keywan удобно и надолго уселся в европейское кресло. Сухая погода, солнце – такая синоптическая ситуация затянется надолго. Включительно с Украиной. Только циклон Ranidia нагонит сильные ветры и зацепит дождями Ирландию с Португалией, а еще один циклон обусловит дожди на Балканах и на западе Турции», – говорит о синоптичну ситуацию в Европе и Украине Диденко.

После чего она описала, какая погода ждет украинцев по регионам.

Так, по всей территории завтра осадки не ожидаются – везде будет солнечно и ветрено. Сильный ветер будет на Юге.

Температура воздуха будет держаться ниже 15 градусов. Ночью от 2 тепла до 2 мороза, на Юге +1+5 градусов, а днем 9-13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов.

В Киеве завтра сухо, солнечно, ветрено. Ночью будет от 1 тепла до 1 мороза, завтра днем до 11 градусов выше нуля.

на Следующей неделе синоптик передает 20-ти градусное тепло по всей Украине. В дальнейшем столбики термометров погонят выше и выше. С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до +16+20 градусов.

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