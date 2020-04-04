В Гидропарке в Киеве занимающиеся на спортплощадке нарушили правила карантина и устроили бунт
Об этом в прямой трансляции на своем фейсбук заявил активист Михаил Ковальчук, пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Полиция и Нацгвардия разгоняли по домам спортсменов, которые тренировались на спортплощадке. Занимающиеся пытались отстоять свое право заниматься. Кроме того, некоторые были без масок, утверждая, что они им не нужны.
«Здоровым людям не нужно носить маски», – заявили спортсмены.
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Киевляне добавили, что Конституция Украины не запрещает прекращать тренировки из-за карантина.
С 6-го апреля полиция пообещала ограничить доступ к тренажерному залу на Гидропарке в связи с ужесточением правил карантина. На мосту, который ведет к острову, должен появиться блокпост.
Киевские спортсмены собираются добираться вплавь, а более радикальные из них говятся группироваться, как это было на Майдане, и бороться с властями за возможность заниматься в общественной «качалке».
Напомним, что раскрыты подробности о новых методах борьбы с вирусом. Швеция по-своему пытается бороться с опасным китайским вирусом. Несмотря на мировую практику, официальный Стокгольм решил отказаться от радикальных ограничений и по-своему вести борьбу с вирусом.
Поэтому в нашей стране также могли не вводить карантин, а пойти "по стопам" Стокгольма.
В Швеции до сих пор работает общественный транспорт, а работодателям только посоветовали перевести работников на удаленный режим.
Директива правительства разрешает учебным заведениям самостоятельно решать, как нужно работать в условиях пандемии. Это связано с тем, что радикальные ограничения в условиях карантина противоречат основам демократии страны.
Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
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