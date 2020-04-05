Погода в Украине 5 апреля приятно порадует, территорию страны накроет теплый воздух

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеоролического центра.

Так, на западной Украине воздух прогреется днем до 11-17 тепла. Ночью же местами похолодает до -3 мороза. Осадков не будет, хотя воздух затянет облаками.

На севере страны также ожидается облачность без осадков. Но тут столбики термометра покажут днем 10-12 тепла. А вот ночью заметно похолодает: от 0 до -2 по Цельсию.

Украинцам в центральных регионах стоит готовиться к дневным 11-15 по Цельсию. А вот ночью к -1+1 градусу.

Немного теплее будет на юге страны. Там столбик термометра покажет 12-16 выше нуля. А вот ночью все изменится: от 2 до 6 тепла.

На севере Украины сегодня воздух прогреется до 10-14 градусов. Ночью местами похолодает вплоть до -2 ниже нуля.

В столице Украины и области синоптики прогнозируют небольшую облачность и дневные 10-13 тепла. А вот ночью столбик термометра покажет от 0 до -4 по Цельсию.

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