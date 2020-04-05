В Киеве людей, скончавшихся от «уханьского» вируса, будут кремировать

Об особой процедуре похорон для жертв смертоносного вируса рассказал в интервью «Радио свобода» столичный мэр Виталий Кличко.

Он рассказал, что церемонии захоронения для жертв вируса будут отменены в соответствии с протоколом врачей.

«Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация», - рассказал мэр.

Впрочем, стоит отметить, что на сегодняшний день Минздравом утвержден только один протокол – «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)». При этом в нем вообще не поднимается тема захоронения скончавшихся от болезни.

Также никаких постановлений о захоронении людей нет на официальном сайте министерства или среди предписаний главного санитарного врача.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава рассказали Hromadske, что жертв вируса в Украине пока хоронят как обычно, а требования об их обязательно кремации не озвучивались.

«Пока идут захоронения. Если будут изменения, Ляшко в первую очередь об этом скажет», - подчеркнули представители министерства.

Напомним, украинцам объяснили, где теперь нужно ходить в маске: "Даже возле...".

Как сообщала Politeka, Комаровский раскрыл, когда и как закончится эпидемия в Украине: "К огромному сожалению...".

Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Украине, раскрыты важные детали: что будет с магазинами, банками и школами.