Андрей Пальчевский рассказал, как власть обманывает украинцев, скрывая правду о количестве зараженных китайским вирусом

Как сообщает Politeka, такой информацией украинский телеведущий поделился в новом ролике на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз).

Андрей Пальчевский возмутился, что по официальной статистике в Украине так мало зараженных китайским коронавирусом, тогда как в соседних странах ежедневно фиксируют тысячи случаев.

"У соседей 1700 за день!!! А у нас 11 заболевших??? Пора звать ВОЗ! SOS", - отметил телеведущий.

По словам Андрея Пальчевского, правительство попросту скрывает истинное положение вещей в Украине. Для примера он привел Россию, Беларусь, Италию и США, где болезнь уже свирепствует вовсю, и напомнил, что у украинцев попросту нет средств для диагностики китайского вируса.

"Они брешут нам о количестве заболевших. Сегодня ночью в России, сейчас прошла информация, тысяча человек. В Белорусии - 700 человек, а в Украине - 34, или 105, или еще что-то. Да у нас 10 тысяч заболевших в день, я вас уверяю. Точно так, как это происходит в Италии, в других странах где уже сотни тысяч больных и, как вы понимаете, в Америке заболевают, более того, и умирают, тысячи в день. А у нас - то три, то два, и тестов нет", - заявил Андрей Пальчевский.

Он выразил надежду, что рано или поздно украинский народ разберется с "уродами у власти". Вот только, по мнению телеведущего, "мы уже похороним любимых".

Пора звать ВОЗ! SOS У соседей 1700 за день!!! А у нас 11 заболевших??? Пора звать ВОЗ! SOS Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 6. April 2020

Напомним, обыски у Пальчевского: раскрыта очередная подлость власти, журналист выдал подробности.

Как сообщала Politeka, Пальчевский резко высказался о коррупционных схемах в окружении Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, чем обернется для Украины принятие скандального закона.