Обыски силовиков в столичной клинике является не чем иным, как попытка закрыть рот человеку, который говорит правду

Как сообщает Politeka, об этом заявил телеведущий Андрей Пальчевский во время эфира на одном из телеканалов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Причина обысков - ст. 113 (диверсия против государства). Представьте себе - нашли же ни кого нибудь, а меня. И заткнуть статьей, которая угрожает от 8 до 15 лет лишения свободы. Сразу хочу сказать - знаете, я парень крепкий. Не такой, как Надя Савченко, потому что я не так молод. Но слабеть не намерен. Если они хотят мне закрыть рот таким образом, то вместо этого они получат ураганный артилерийский огонь. Я начну говорить не то, что я обычно говорю, а чуть больше», - отметил он.

Кроме того, Пальчевсий также высказался о борьбе с медицинской мафией в Украине.

«Хотел сказать, что борьба с этой медицинской мафией, с этими антиукраинцами, которые профуфукали подло трехмесячный период болезни. Теперь устроили истерию, с одной стороны, чтобы получить без тендеров деньги. Хорошо, что сменились министры. Теперь не будет марионеток. Новые люди, как мне кажется, покрепче будут», - подчеркнул он.

При этом ведущий лично обратился к тем, кто стоит за обысками.

«Попытка привязать меня к тому, что якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболеваний, и таким образом поспособствовала развитию эпидемии, хочется сказать - ну не своло*и ли вы, а?», - уточнил он.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».