Украинская власть использовала ситуацию с карантином для того, чтобы проголосовать за открытие скандального рынка земли
Как сообщает Politeka, об этом в новом видеообращении на своей странице в Фейсбук рассказал украинский телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
«В этот весенний день хочется «от души» поздравить всех врагов Украины. Это сарказм. Всех с «замечательно», «блестящей» победой! Нас становится все меньше – украинцев – нам все врут о том, что 400 человек заболело, в то время как сотни тысяч больных в Европе и, естественно, сотни тысяч больны у нас, и эти сволочи ответят за это», - прокомментировал эксперт ситуацию в стране.
По его словам, власть воспользовалась тем, что внимание людей приковано к этой теме, и решила оперативно «протащить» в Раде скандальный закон.
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«В это время аккуратненько, прикрываясь масочками, которые еще две недели тому назад нам говорили все эти уроды с экранов, что их не надо носить, прикрываясь масочками они проголосовали земли. Для того, чтобы получить деньги – аж целых 10 миллиардов. Мы знаем судьбу этих 10 миллиардов – они все будут распилены представителями власти на свои кампании, а в это время украинцы аккуратненько уменьшат свои ряды», - рассказал Пальчевский.
Он добавил, что в ближайшие недели власть даже может ввести в стране военное положение, «если люди, у которых кончатся деньги, вдруг поймут, что у них нет выхода и надо с коронавирусом идти на улицу, иначе эти сволочи добьют нас до конца».
Напомним, власть пошла на сделку с Порошенко, Пальчевский не сдержался.
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