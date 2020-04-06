Погода в Украине 7 апреля будет солнечной, теплой и со слабым ветром

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас погода в Украине оказалась во власти антициклона, поэтому дождей ждать не стоит.

В Украине ближайшей ночью температура еще побудет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, однако уже днем ​​потеплеет до + 12 + 18 градусов. На востоке воздуха днем ​​предполагается свежее, + 9 + 13 градусов. А вот на западе ожидается до + 15 + 20 градусов.

В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Столбики термометров покажут +16, +17 градусов.

Погода в Украине в ближайшие дни особых изменений не претерпит.

Ожидается, что дожди придут в Украину в пятницу, 10 апреля, вместе с атмосферным фронтом.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали лето уже в мае. Согласно прогнозам, май в Украине будет очень засушливым и жарким. А вот в июне ожидаются сильные дожди и похолодание.

Ранее сообщалось, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Напомним, когда в Украине наступит погода, которую "боится" вирус, ответ синоптиков.

Как сообщала Politeka, смерч пронесся под Одессой: появилось видео стихийного явления.

Также Politeka писала, что магнитные бури в апреле ударят с новой силой, названы самые опасные дни: что ждет украинцев.