В следующем месяце магнитные бури атакуют украинцев только в один день, однако испытание будет достаточно серьезным

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает «УНИАН».

Так, на протяжении месяца магнитные бури ударят по украинцам только один раз – 15 апреля. В этот день ожидается сильный геомагнитный шторм. После этого прогнозируют, что уровень влияния на Землю увеличится. Но критической назвать ее нельзя.

Однако, метеозависимые украинцы могут чувствовать себя не очень хорошо.

Медики рекомендуют в такие дни хорошо выспаться, а также максимально снизить физическое и психологическое напряжение, избегать конфликтов и выяснения отношений.

Особенное внимание стоит уделить питанию, по возможности пить больше жидкости и выделить время для длительной прогулки на свежем воздухе. Необходимо постараться максимально ограничить или вовсе исключить употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Можно пойти в бассейн или устроить отдых на природе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом и держать под рукой необходимые лекарства.

Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

Как сообщала Politeka, врачи рассказали, что происходит с организмом при перепадах погоды.

Также Politeka писала, что фатальный удар из космоса обрушится на Украину: как пережить три дня ада, названа роковая дата.