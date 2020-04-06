Погода в Украине 6 апреля проявит настоящий характер, местами ожидается потепление до +17

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На северной части Украины ожидается 12-15 тепла. Ночью похолодает вплоть до нуля градусов. Дождей не будет, хотя небо может затянуть тучами.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах: днем воздух прогреется до 12-15 тепла. А вот ночью похолодает вплоть до -1 мороза. Дожди синоптики не прогнозируют.

Украинцам на юге страны также ожидается 11-14 тепла. Ночью столбик термометра покажет от нуля до трех тепла. Местами будет наблюдаться облачность.

Приблизительно такой же погода будет на востоке страны. Днем столбик термометра покажет 11-13 тепла. Ночью остынет: от +1 до -1 по Цельсию.

Теплее всего будет на западной Украине. Облачность там будет сопровождаться дневными 13-17 тепла. А вот ночью столбик термометра резко опустится: от +2 до -1 градуса.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко говорит, что в Украине от 5 апреля будет одинакова погода в течение некоторое время.

«Антициклон Keywan удобно и надолго уселся в европейское кресло. Сухая погода, солнце – такая синоптическая ситуация затянется надолго. Включительно с Украиной. Только циклон Ranidia нагонит сильные ветры и зацепит дождями Ирландию с Португалией, а еще один циклон обусловит дожди на Балканах и на западе Турции», – говорит о синоптичну ситуацию в Европе и Украине Диденко.

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