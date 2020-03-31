Погода в Украине в апреле будет не такой уж и весенней, что будет особенно ощутимо после аномально теплой зимы

Синоптики уже определились с предварительными прогнозами, передает Styler. На основании эти данных можно также оценить, что будет с распространением коронавируса, ведь, как утверждают ученые, высокие температуры для него губительны.

Однако, согласно картам погоды в Украине на месяц от синоптиков Gismeteo, конец марта и начало апреля будут очень холодными и со снегом. Ночью ожидаются минусы до -5 градусов, а днем воздух прогреется незначительно.

Ночной "минус" ожидается еще 1-2 апреля. Затем начнет заметно теплеть и 4-5 апреля будет уже около +13+15. При этом ночи все еще будут прохладными, а к 10 апреля снова похолодает (днем около +10, а ночью может снизиться до нуля).

Вторая половина апреля будет теплой, даже ночью показатели могут доходить до +10+12, а днем в некоторых регионах ожидается +22+23.

Также отмечается, что весь апрель будет дождливым и преимущественнооблачным . По-настоящему солнечных дней ожидается очень мало.

Отметим, китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной.

Большая вероятность, что пандемия COVID-19 может пойти на спад в условиях жаркого лета в Европе, каким оно было в прошлом году, может пойти на спад.

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