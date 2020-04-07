Украинцам рассказали обновленные правила работы скорых в связи с эпидемией

Подробности сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

Так украинцам рассказали, что если есть симптомы COVID-19, теперь нужно звонить к семейному врачу, который затем проводит консультации и принимает решение о дальнейших действиях.

В частности, он может направить мобильную бригаду или выехать самостоятельно, чтобы взять образцы для проведения исследований в вирусологической лаборатории.

Если у человека нет семейного врача, то нужно звонить "103".

"Скорая экстренная медицинская помощь не будет выезжать на каждый случай в случае, если нет критериев для госпитализации больного и доставки больного в учреждения стационарной медицинской помощи, но она предоставит соответствующие консультации, и в случае необходимости направит бригаду для забора образцов для исследования", - сказал Ляшко.

При отказе в проведении тестирования, а также есть вопросы или замечания относительно тестирования можно обращаться на горячую линию Минздрава.

Отметим, по состоянию на утро 7 апреля в Украине уже 1462 случая заражения. За последние сутки подтверждены 143 новых случая. Среди заболевших в Украине - 104 ребенка. Госпитализированы 691 человек (включая 34 ребенка), 30 находятся на ИВЛ, около 700 человек лечатся дома.

Всего в стране 45 летальных исходов, 28 пациентов выздоровели.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 3.5, показатель смертности — 3.1.

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