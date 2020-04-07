Прихожане в Житомире 7 апреля собрались возле храма УПЦ МП, несмотря на карантин

Как передает Politeka.net, соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Владислав Малиновский.



На кадрах видно, как большое количество верующих, несмотря на карантин, направились в церковь на праздник Благовещенья.

В подписи к снимку автор отметил, что митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим рискует повторить судьбу настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла, который вместе уже заразился вирусом из-за игнорирования карантина.

Подобная ситуация сложилась и на территории Вильского (Русского) кладбища в Житомире.

Пользователи сети довольно негативно отреагировали на такие кадры.

"Бизнес! И ничего кроме бизнеса", "Почему полиция не приезжает и не закрывает?", "Кто-то должен отвечать за этот зомби-апокалипсис.", "Никодиму денег мало, а тут еще и власть со своим карантином."Срочно идите в церковь, давайте пожертвования, надо домик достроить владыке !!!"," Зато спорт на площадке и парки нельзя", "Естественный отбор - не выдумка, он всем раздаст по заслугам", - писали в сети.