Прихожане в Житомире 7 апреля собрались возле храма УПЦ МП, несмотря на карантин
Как передает Politeka.net, соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Владислав Малиновский.
На кадрах видно, как большое количество верующих, несмотря на карантин, направились в церковь на праздник Благовещенья.
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В подписи к снимку автор отметил, что митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим рискует повторить судьбу настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла, который вместе уже заразился вирусом из-за игнорирования карантина.
Подобная ситуация сложилась и на территории Вильского (Русского) кладбища в Житомире.
Пользователи сети довольно негативно отреагировали на такие кадры.
"Бизнес! И ничего кроме бизнеса", "Почему полиция не приезжает и не закрывает?", "Кто-то должен отвечать за этот зомби-апокалипсис.", "Никодиму денег мало, а тут еще и власть со своим карантином."Срочно идите в церковь, давайте пожертвования, надо домик достроить владыке !!!"," Зато спорт на площадке и парки нельзя", "Естественный отбор - не выдумка, он всем раздаст по заслугам", - писали в сети.
Отметим, что карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.
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