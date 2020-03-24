Во время карантина из-за коронавируса власти Украины объявили кредитные каникулы. Украинцы получат значимые поблажки при оплате кредитов, оформлении депозитов и просрочке коммунальных платежей.
Как платить кредиты при карантине
С 12 марта Кабинет министров объявил по всей стране карантин до 3 апреля. Пока не стихнет эпидемия коронавируса, закрыли многие учреждения. В этот период люди отправились в самоизоляцию из-за болезни, перешли на удаленный режим, а многие просто лишились работы и не знают, что делать с кредитами.
В таких условиях украинцам очень трудно зарабатывать деньги. Поэтому президент Владимир Зеленский принял смягчающие меры. Он подписал подготовленный Кабмином закон, согласно которому банкам запрещено начислять пени и другие санкции по потребительским кредитам за период с 1 марта по 30 апреля. Таким образом, во время карантина заемщики могут не вносить обязательные платежи и не выплачивать проценты, пока ситуация в Украине не стабилизируется.
Кроме того, правительство вместе с президентом запретило повышать процентные ставки по кредитам. Благодаря закону, банки не смогут “отыграться” на клиентах и компенсировать убытки за их счет. Владимир Зеленский распорядился, чтобы НБУ в ближайшее время разработало программу реструктуризации банковских кредитов на потребительские нужды. Более того, Нацбанк уже разрешил выдавать займы на льготных условиях украинцам, которые из-за карантина не смогут получить всю зарплату.
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Оплата коммунальных услуг уже давно стала проблемой для всей Украины. Во время карантина, когда доходы многих украинцев резко упали, очень сложно платить за газ, отопление и электроэнергию. К счастью, новый закон запретил поставщикам вводить санкции за просрочку платежа, пока действуют ограничения – пеня и другая неустойка украинцам насчитываться не будут.
Нововведения коснулись также ипотечных кредитов. Как заявили в НБУ, во время карантина украинцы могут без проблем задерживать платежи. При этом банки не должны взимать с клиентов залог.
Пока о кредитах можно забыть, но кредитные каникулы закончатся вместе с карантином. Очень важно своевременно вспомнить о задолженности и вернуться к нормальному режиму оплаты банковских услуг.
Как быть с депозитами
В банках не только берут кредиты, но и вкладывают деньги под проценты. Национальный банк Украины запретил банковским организациям каким-либо образом ограничивать обслуживание депозитов. Если срок закончился – клиент имеет право беспрепятственно забрать свои вложения вместе с накопившимися процентами, продолжить и так далее.
Глава Нацбанка во время брифинга заявил, что в банковской системе Украины пока нет проблем с оттоком вкладов. Вместе с тем можно заметить дефицит валюты. Так украинцы не могут обналичить свои депозиты в долларах из-за того, что не хватает банкнот.
Дело в том, что до карантина иностранную валюту поставляли из-за рубежа: люди, которые приезжали в Украину из других стран, обменивали доллары на гривны, а из-за коронавируса Кабмин закрыл границы и запретил все международные перелеты, оборвав поставки наличных. Скоро ситуация может улучшиться, ведь НБУ договаривается о доставке долларов из США.
Как работают банки на карантине
С 17 марта украинские банки кардинально перестраивают свой режим работы, хотя и оказались в списке учреждений, которые продолжают работать. НБУ обязал обеспечить все банкоматы наличными, чтобы люди могли в любой момент снять нужную сумму. Кроме того, чиновники порекомендовали банкирам перейти на удаленный режим работы, чтобы сократить личные контакты с клиентами и снизить угрозу заражения.
Практически все банки прислушались, ограничили работу отделений, ввели санитарный час, проводят дезинфекцию помещений, оборудования и даже автомобилей. Многие пускают внутрь по несколько человек (обычно от 3 до 5), а остальных просят дожидаться очереди на улице.
Компании закрывают отделения в связи с карантином. С 17 марта “Альфа Банк” остановил работу 45 отделений по всей Украине. При этом оставшиеся отделения временно не будут работать по субботам. “Креди Агриколь Банк” на время карантина закрыл 17 отделений (15% от всех), но оставил открытыми минимум одно заведение в каждом городе. Многие также изменили график работы касс.
Отправляясь в свой банк, любой украинец рискует попасть на санитарный час или вообще найти отделение закрытым. Поэтому перед выходом из дома рекомендуем изучить карантинный режим работы заведения, а также список предоставляемых услуг. Так некоторые банки не выдают валюту в кассах – только в безналичном режиме.
Напомним, выплаты из-за карантина в Украине: кому не достанутся пенсии, зарплаты и субсидии.
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