Во время карантина из-за коронавируса власти Украины объявили кредитные каникулы. Украинцы получат значимые поблажки при оплате кредитов, оформлении депозитов и просрочке коммунальных платежей.

Как платить кредиты при карантине

С 12 марта Кабинет министров объявил по всей стране карантин до 3 апреля. Пока не стихнет эпидемия коронавируса, закрыли многие учреждения. В этот период люди отправились в самоизоляцию из-за болезни, перешли на удаленный режим, а многие просто лишились работы и не знают, что делать с кредитами.

В таких условиях украинцам очень трудно зарабатывать деньги. Поэтому президент Владимир Зеленский принял смягчающие меры. Он подписал подготовленный Кабмином закон, согласно которому банкам запрещено начислять пени и другие санкции по потребительским кредитам за период с 1 марта по 30 апреля. Таким образом, во время карантина заемщики могут не вносить обязательные платежи и не выплачивать проценты, пока ситуация в Украине не стабилизируется.

Кроме того, правительство вместе с президентом запретило повышать процентные ставки по кредитам. Благодаря закону, банки не смогут “отыграться” на клиентах и компенсировать убытки за их счет. Владимир Зеленский распорядился, чтобы НБУ в ближайшее время разработало программу реструктуризации банковских кредитов на потребительские нужды. Более того, Нацбанк уже разрешил выдавать займы на льготных условиях украинцам, которые из-за карантина не смогут получить всю зарплату.

Оплата коммунальных услуг уже давно стала проблемой для всей Украины. Во время карантина, когда доходы многих украинцев резко упали, очень сложно платить за газ, отопление и электроэнергию. К счастью, новый закон запретил поставщикам вводить санкции за просрочку платежа, пока действуют ограничения – пеня и другая неустойка украинцам насчитываться не будут.

Нововведения коснулись также ипотечных кредитов. Как заявили в НБУ, во время карантина украинцы могут без проблем задерживать платежи. При этом банки не должны взимать с клиентов залог.

Пока о кредитах можно забыть, но кредитные каникулы закончатся вместе с карантином. Очень важно своевременно вспомнить о задолженности и вернуться к нормальному режиму оплаты банковских услуг.

Как быть с депозитами

В банках не только берут кредиты, но и вкладывают деньги под проценты. Национальный банк Украины запретил банковским организациям каким-либо образом ограничивать обслуживание депозитов. Если срок закончился – клиент имеет право беспрепятственно забрать свои вложения вместе с накопившимися процентами, продолжить и так далее.

Глава Нацбанка во время брифинга заявил, что в банковской системе Украины пока нет проблем с оттоком вкладов. Вместе с тем можно заметить дефицит валюты. Так украинцы не могут обналичить свои депозиты в долларах из-за того, что не хватает банкнот.

Дело в том, что до карантина иностранную валюту поставляли из-за рубежа: люди, которые приезжали в Украину из других стран, обменивали доллары на гривны, а из-за коронавируса Кабмин закрыл границы и запретил все международные перелеты, оборвав поставки наличных. Скоро ситуация может улучшиться, ведь НБУ договаривается о доставке долларов из США.

Как работают банки на карантине

С 17 марта украинские банки кардинально перестраивают свой режим работы, хотя и оказались в списке учреждений, которые продолжают работать. НБУ обязал обеспечить все банкоматы наличными, чтобы люди могли в любой момент снять нужную сумму. Кроме того, чиновники порекомендовали банкирам перейти на удаленный режим работы, чтобы сократить личные контакты с клиентами и снизить угрозу заражения.

Практически все банки прислушались, ограничили работу отделений, ввели санитарный час, проводят дезинфекцию помещений, оборудования и даже автомобилей. Многие пускают внутрь по несколько человек (обычно от 3 до 5), а остальных просят дожидаться очереди на улице.

Компании закрывают отделения в связи с карантином. С 17 марта “Альфа Банк” остановил работу 45 отделений по всей Украине. При этом оставшиеся отделения временно не будут работать по субботам. “Креди Агриколь Банк” на время карантина закрыл 17 отделений (15% от всех), но оставил открытыми минимум одно заведение в каждом городе. Многие также изменили график работы касс.

Отправляясь в свой банк, любой украинец рискует попасть на санитарный час или вообще найти отделение закрытым. Поэтому перед выходом из дома рекомендуем изучить карантинный режим работы заведения, а также список предоставляемых услуг. Так некоторые банки не выдают валюту в кассах – только в безналичном режиме.

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