Теперь все зависит от правительства

Украинцам могут компенсировать расходы во время карантина

Об этом во время брифинга заявила министр соцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, на заседании Кабинета министров могут установить дополнительную компенсацию расходов получателей субсидий в период карантина.

«...На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина», - подчеркнула Лазебная во время сегодняшнего брифинга.

Министр добавил, что это сделают путем увеличения на 50% соцнормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой.

В целом, каждая семья, получающая субсидии, может получить до 300 дополнительных гривен на покрытие расходов.

«Мы знаем, что сегодня люди остаются дома, мы просим их быть изолированными и мы знаем о том, что эти люди будут использовать больше ресурсов. Поэтому каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 гривень», - подытожила Лазебная.

Ранее мы рассказывали, что украинским пенсионерам уготовили надбавки. Известно, что надбавки к выплатам будут добавлены в автоматическом режиме уже в апреле.

"С апреля будет осуществлен одноразовую выплату по 1000 грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью, и это получатели социальных пенсий", – проинформировала министр соцполитики Марина Лазебная.

Что касается индексации трудовых пенсий, то в мае выплаты повысятся на 11%.

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