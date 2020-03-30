Появились детали антикризисного законопроекта № 3275, утвержденного сегодня Верховной Радой

Об этом пишет издание ЭП.

Как известно, документ, направленный на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19, поддержали 312 нардепов.

Авторы законопроекта предлагают до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая на территории Украины будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.

Помимо этого, документом предлагают до 31 мая продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ. Арендаторы, в свою очередь, освобождаются от уплаты арендной платы при условии, если из-за карантина они не могут пользоваться недвижимостью.

Антикризисным законопроектом предусматривается увеличение лимитов для ФОПов. Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.

Этот законопроект также коснется и медицины. Для бесперебойных поставок необходимых медикаментов авторы документа предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.

Также карантин хотят добавить в перечень оснований для получения пособия по частичной безработице.

Помимо этого, авторы предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банковским учреждениям повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Также в документе прописана процедура автоматического продления социальных выплат на период карантина, чтобы люди не подвергали себя опасности и не выходили из дома.

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