Карантин в Украине будет продлен после 24 апреля из-за того, что заболеваемость не идет на спад, а наоборот близится пик эпидемии

Об этом сообщает Оbozrevatel со ссылкой на источники в СНБО. Отмечается, что на данный момент ни у кого нет точной информации по окончанию карантинных мер, единственное что не вызывает сомнени, так это то, что он не будет отменен 24 апреля.

Назвать какие-либо примерные даты окончания карантина можно будет только тогда, когда пойдет на спад эпидемия. Но пока в Украине самое страшное впереди.

"Решение по карантину будет принято только после того, как будет понятно, сколько людей переболели в легкой форме, у какого количества людей есть иммунитет. Уже потом можно будет, например, менять режим карантина. Условно говоря, если много людей переболеет в легкой форме, то у них будет иммунитет и не случится большая вспышка после отмены ограничений", – сообщили источники журналистов.

В СНБО уточнили, что решение об отмене карантина будет принимать Кабинет министров Украины. Совет нацбезопасности занимается только стратегическими вопросами во время эпидемии.

Ранее сообщалось, что Кабмин думает о том, чтобы смягчить карантин в Украине.

Так, в правительстве содлалиплан, согласно которому с 14 апреля в Украине вернутся к работе небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

Остальные магазины, торговые центры и парикмахерские могут начать принимать посетителей с 1 мая.

Напомним, что премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина: "До сентября".

Как сообщала Politeka, 17 тысяч за нарушение карантина можно не платить: "Если вас остановили на прогулке и...".

Также Politeka писала, что феномен Николаевской области, где нет вируса, разгадан, «там работают…».