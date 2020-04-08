В сети отреагировали на массовое нарушение карантина житомирскими прихожанами

Как передает Politeka.net, случай произошел 7 апреля. Множество людей собрались возле храма на праздник Благовещенья, несмотря на карантин.

Такие вызвали горячие обсуждения в сети.

Большинство украинцев такой безответственный поступок сограждан привел в ярости.



"Палками по ногам, как в Индии, если не понимают. А как еще вдолбить, что через таких и мы будем сидеть до осени", "И когда они заболеют, пусть молятся, а не вызывают скорую. Боже, вразуми этих людей ты все видит все можешь", "Всех погрузить и изолировать от всех минимум на 28 дней и привлечь к ответственности", "Не сидят дома, заражают друг друга, а потом президент плохой. Малый штраф. Нужно поднять до 50 000. Может будут сидеть дома.", "Так пускай церковь их лечит", "Почему не штрафуют священников? Это они виноваты", - писали возмущенные украинцы.

Но были и те, которые уверяли, что для верующих церковь незаменима, особенно в такое время.

"Ни при одной болезни никогда не закрывали церковь. И ходить или не ходить это дело каждого. Верующий человек не может жить без церкви так как и без хлеба", "А на кого людям ещё надеяться?", " Молитва дома то хорошо, но в храме большая эффективность", - высказались украинцы.





Отметим, что карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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