Жители Украины массово берут кредиты и влезают в долги, ведь не хватает денег на самое необходимое
Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствует опрос социального проекта Youkraina.
Согласно исследованию, в настоящий момент более половины украинцев (около 56%) имеют кредит или должны деньги. Четверо из десяти опрошенных оформили займ в банке или взяли некую сумму в долг в течение последнего месяца, то есть, в период карантина.
При этом большинство украинцев, около 37% израсходовали кредитный лимит на банковской карте, 23% из них - за март. Примерно 17% одолжили деньги у родственников, друзей, знакомых. Немногим меньше человек обратились за потребительским кредитом или рассрочкой.
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Социологи выяснили, на что именно люди вынуждены просить денег во время карантина. Большая часть взяла кредит на продукты и просто на проживание. Около 3% опрошенных потратили кредитные средства на оплату коммунальных услуг, ежедневные расходы и бытовую технику, 2% - на лекарства и поддержку здоровья.
Участники опроса говорят, что банально не хватает денег на самое необходимое. Вот, на что им понадобились деньги за последние 30 дней:
"Просто на жизнь. Продукты, вещи первой необходимости, лекарства, коммуналка. Ушла в кредитный лимит в связи с недостатком средств"; "На жизнь, не хватало до зарплаты + член семьи заболел"; "Продукты питания, погашения микрокредита", - рассказали украинцы.
Напомним, что карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.
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