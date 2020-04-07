ПриватБанк "добивает" клиентов своей трактовкой распоряжений НБУ и Кабинета министров

Негативный отзыв на тематическом сайте Минфин оставила недовольная клиентка.

По ее словам, ПриватБанк без каких-либо предупреждений снял деньги с ее основной карты и перевел на кредитную.

"Мне перечислили знакомые деньги, на еду, на мою карту для выплат (это мои личные средства!). Банк тут же самостоятельно и без предупреждения перевел мои личные средства, занятые мной, на продукты, на мою, кредитную карту. Банк аргументировал данный поступок тем, что «это система» (один ответ на все вопросы и всегда, пора придумать что то новенькое)! При этом у меня было в запасе ещё два дня, что б оплатить ежемесячный процент за пользование. И тем более из-за введения карантина в стране правительство приняло решения о переносе банками дат платежей на месяц позже и отменить применение пеней и штрафов!", - возмущается она.

Клиентка также отметила, что по вине ПриватБанка ей пришлось оплатить еще дополнительную комиссию.

"В тот день я заплатила ещё и комиссию 6%! И все это благодаря ПриватБанку! На следующий день я оплатила процент, так как и планировала и делала всегда и ежемесячно. Вопрос: с каких пор ПриватБанк распоряжается личными деньгами клиента без предупреждения?", - задалась она вопросом.

В ПриватБанке откинули все обвинения клиентки и уточнили правила кредитования в условиях карантина.

"Мы не хотим, чтобы между Вами и банком были недоразумения. Позвольте объяснить, что введение карантина, а также других мероприятий по борьбе с распространением вирусной болезни на территории Украины, не освобождает клиента от обязанностей по обслуживанию кредита согласно условиям договора. Если клиент не вносит обязательный платеж, это считается нарушением обязательств по договору. Кредит будет считаться просроченным. Но банк не будет осуществлять дополнительных начислений за просрочку до 31.05.2020. Во избежание образования просроченного платежа - с карты может быть списана сумма на погашение текущего платежа по кредитному договору карта Универсальная", - ответил в комментариях представитель банка.

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