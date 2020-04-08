Украинцам могут запретить поминать близких во время карантина

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на издание "РБК Украина".

Традиционно спустя неделю после Пасхи в Украине наступают поминальные дни, которые церковь называет "Радоницей", а в народе - "Проводами" и "Гробками". В это время люди идут на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких и почтить их память. Но велика вероятность, что в 2020 году за это будут штрафовать.

Так заместитель губернатора Ровенской области Игорь Тимошенко, отметил, что сейчас собрания на кладбищах считаются нарушением условий карантина из-за эпидемии китайского вируса. И если его не отменять, поминки должны пресекать, как выход на улицу без веской причины.

"В этом случае мы должны ставить вопрос безопасности выше. Это мероприятие подпадает под условия карантина. Тем более сейчас предусмотрены существенные ограничения для пребывания граждан за пределами своего дома. Поминальная неделя будет в пределах карантина", - объяснил замглавы областной администрации.

В этом году Пасха приходится на 19 апреля, а согласно последнему распоряжению Кабмина, карантин действует до 24 апреля. При правительство может как продлить срок ограничений, так и отменить их досрочно.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что Кабмин продлит карантин в Украине минимум до начала мая. По его словам, это вынужденная мера для спасения людей.

"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца".

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