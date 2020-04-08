В Министерстве здравоохранения обратились к украинцам в связи с отменой карантина

Сегодня, 8 апреля, на брифинге в Кабинете министров заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал предоставить информацию по этому вопросу уже через 10 дней.

Сейчас же в ведомстве обрабатывают информацию из других стран и делают системы прогнозов. Поэтому, по словам главврача, раньше комментировать этот вопрос не имеет смысла.

Отмечается, что ближе к 24 апреля будут озвучиваться варианты, которые в Министерстве будут считать наиболее актуальными и рабочими на тот период.

Санврач подчеркнул, что пока Украина пока только входит в жесткий карантин и говорить о его эффективности рано.

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания, из них - 20 случаев среди детей, есть случаи и среди медицинских работников.

Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 757 человека с «уханьским вирусом», из них 37 детей. В критическом состоянии - те, которые нуждаются в интенсивной терапии, 33 человека. На амбулаторном лечении - 824 человека.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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