Тело добровольца, который воевал на Донбассе было найдено в Мариуполе

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщает волонтер Мария Подыбайло на своей Facebook-странице.

Она отметила, что экспертиза подтвердила, что тело принадлежит украинскому бойцу Алексею Симонику с позывным "Бандера". Его похороны состоятся в пятницу, 10 апреля. На Аллее Героев Старокрымского кладбища будут близки и друзья.

По словам Подыбайло, в ноябре 2019 года Алексей вышел из дома и больше не вернулся. Несколько месяцев назад было найдено тело со следами насильственной смерти и только сейчас пришли результаты экспертизы.

Мария так описала погибшего украинского защитника:

"Собственной харизмой вел за собой молодежь. Зажигал и вдохновлял. Был резким и действенным за других. Жизнь как риск ради Украины... Потому не мог быть равнодушным или в стороне, когда в стране война. Максимализм во всем. Обострение чувства справедливости. Все за друга. Умение признавать и исправлять собственные ошибки. Которые делает каждый, но не каждый в силах признать и нести за них ответственность".

Волонтер написала, что Симоник в 18 лет пошел защищать Украину на Донбассе. Там прошел Иловайск, Пески, ДАП. После службы он стал волонтером, спортсменом и общественным активистом.

Волонтер Мария Подыбайло попросила всех неравнодушных финансово помочь семье. Карточка мамы погибшего Елены Петровны - 4314 1401 0000 8140.

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