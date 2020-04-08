Помер ветеран Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Кисельов Євген Валентинович, трагедія потрясла всю Україну

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомляється на сторінці у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ України.

Євген Валентинович був розвідником. Учасником бойових дій на Сході України. Очолював управління розвідки Сил спеціальних операцій. Останні місяці життя полковник Кисельов присвятив навчанню бойової підготовки українських прикордонників. У полковника залишилася дружина і 3-річна дочка.

"Справжній Воїн, професійний розвідник, досвідчений наставник. Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ України висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Валентиновича", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ України.

Україна вмилася сльозами. Користувачі залишили під постом безліч слів скорботи і нагадали про професіоналізм і високі моральні якості покійного.

"Пішов з життя Євген Валентинович Кисельов, полковник, розвідник, чия діяльність завжди була під грифом "цілком таємно". Про нього не писали у Facebook або у офіційних ЗМІ. Мав честь служити в Силах спецоперацій", – написав військовий Сергій Цыпиха.

Також раніше повідомлялося, що молодший сержант Ілля Пережогін (позивний "Князь"), який входив до складу 131-го розвідувального батальйону, загинув при обстрілі в районі селища Піски Донецької області.