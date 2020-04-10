Власть решила ввести особый режим из-за очень стремительного распространения вируса

Об этом сообщает Черновицкая областная госадминистрация в Facebook.

"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - говорится в сообщении.

Глава ОГА Сергей Осачук уточнил, что в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

В ОГА сообщили также, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

Отметим, в Черновицкой области официально зафиксированно 303 заболевших (6 человек умерли). Первое заражение коронавирусом в Украине зафиксировано в области 3 марта. По данным облгосадминистрации, за последние сутки в области заболели коронавирусом 30 человек, количество инфицированных увеличилось до 303. Среди зараженных 51 медицинский работник. Количество выздоровевших увеличилось в регионе до 17.

За сутки провели 2396 тестов. Всего с начала тестирования в Украине исследовали 20608 образцов.

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