Итальянский певец Аль Бано поддержал аннексию Крыма и похвалил президента РФ Владимира Путина
Свой комментарий он дал в интервью изданию Corriere della Sera.
«Я думаю, Путин прав. Эта часть Украины (Крымский полуостров - прим. ред.) была Россией и есть Россия. Вам известно, что Хрущев был украинцем? Сепаратисты воюют, чтобы оставаться русскими. Это как Истрия: всем нам известно, что она итальянская, хотя мы и поддались диктату сверхдержав... Сепаратисты попросили о помощи: если народ хочет отделиться от государства, почему нет?", - заявил он.
Кроме того, он уверен, что "крымский референдум" был справедливым.
"В Крыму прошел референдум, 90% хотели быть с Россией, и это было учтено... Если в Украине не произойдет того, что произошло на Балканах, надо будет благодарить Путина. Он великий ум. Путин — великий политик, который демонстрирует в данной ситуации все свои лучшие качества...", - уверен итальянский певец.
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Также он отметил, что президент РФ действует лишь с благими побуждениями.
"Путина называют диктатором, в то время как он хочет помочь русским. Он ни на кого не нападает. Он защищает — и все", - заключил он.
Отметим, что Украина внесла итальянского исполнителя в "черный список" из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину, но по состоянию на 11 октября 2019 года его фамилия в списке отсутствует.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.