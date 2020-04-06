Андрей Пальчевский призвал украинцев не питать иллюзий относительно ситуации в стране в связи с эпидемией

Об этом украинский телеведущий заявил в эфире телеканала «112 Украина». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Не знаю, увидим ли мы смерти в Верховной Раде… У нас для того, чтобы что-то случилось в стране что-то должно случиться наверху сначала. Давайте искать серебряную окантовку в этом мрачном облаке вируса. Например, они попали в палаты, ну правда они попали в палаты в хорошем смысле этого слова, в вип-палаты Александровской больницы. Но, тем не менее, это вам не Англия, не Америка, и тому подобное», - отметил он.

В то же время Пальчевский акцентировал, что украинские больницы находятся в жутком состоянии.

«В Закарпатье допустим, там же барачного типа эти больницы. Никто никого не лечит, там же плитка на тараканах держится. Вы можете себе представить этот уровень. Эти нянечки, медсестры боятся зайти, потому, что они знают, что там лежит хуже, чем прокаженный. Ведь на самом деле этот вирус хуже, чем проказа, и действует так быстро», - отметил журналист.

«Не все врачи будут бороться. Вы увидите много будет симулянтов, много будет людей, которые убегут с этого фронта. Я считаю, что не врачи в этом виноваты. Чтобы умереть за свой народ, надо понимать, что тебя не быдлом в халате считают…», - добавил он.

По словам Пальчевского, украинцам не стоит питать иллюзий, что эпидемия в нашей стране продет гладко.

«Не надо смотреть в сторону светлой части тоннеля. Мы дезинформируем нашу публику. Мы будем проходить абсолютно тяжелую часть тоннеля, где сейчас начнутся смерти и так далее. Нам необходимо, как это не парадоксально, постращать», - заявил он.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

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