Андрей Пальчевский рассказал о вопиющей ситуации, которая возникла в Украине в разгар эпидемии

Об этом украинский телеведущий сказал в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Так, одна из частных киевских клиник, которая до недавнего времени принадлежала человеку, который сейчас, по словам Пальчевского, руководит всей медициной, берет 80 тысяч гривен в залог под каждого больного. Плюс сотнями тысяч измеряются тесты и так далее.

«У меня вопрос: каким образом, человек, который был уполномочен президентом Зеленским позаботиться о клиниках не частных, так быстро умудрился создать у себя… такой замечательный сервис. 80 тысяч люди должны вносить. То есть десятки тысяч долларов явно будет стоить лечение. И эти люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу?», - отметил он.

Напомним, ранее Пальчевский рассказал, что в Украине "смотрящие" за медициной принялись закрывать лаборатории, чтобы установить монополию в ситуации с зараженными.

"Вы видите, резко начало расти количество больных, но это абсолютно не соответствует реальной картине. Между тем медицинская мафия закрывает лаборатории... Хочется сказать, ни при Порошенко, ни при Януковиче этого даже представить себе невозможно...", - заявил Пальчевский.

А совесть? А совесть? Свою больничку подготовили,а государственные?!! Не получилось??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 3. April 2020

Напомним, обыски у Пальчевского: раскрыта очередная подлость власти, журналист выдал подробности.

Как сообщала Politeka, Пальчевский резко высказался о коррупционных схемах в окружении Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, чем обернется для Украины принятие скандального закона.