Перед вербным воскресеньем, 11 апреля, православные отмечают Лазареву субботу

В этот день Иисус Христос воскресил своего мертвого друга Лазаря. После увиденного и услышанного многие люди уверовали в то, что он – сын Божий. Лазарь прожил после воскрешения еще 30 лет. А вот сам Христос после этого чуда предался гонениям первосвященниками и фарисеями.

Согласно Библии, этот день описывается, как очень важный, поэтому есть определенные правила, которым должны следовать верующие.

В частности, в Лазареву субботу нельзя:

заниматься тяжелой работой - стиркой, уборкой, шитьем;

сквернословить;

устраивать шумные гуляния;

употреблять алкоголь;

кушать мясо, яйца, молоко, рыбу (так как продолжается Великий пост)

Ранее мы сообщали, карантин диктует свои правила. Так, если церковные службы можно смотреть онлайн, то как быть с поминальными днями, которые не за горами?

Напомним, традиционно спустя неделю после Пасхи (в этом году 19 апреля) в Украине наступают поминальные дни, которые церковь называет "Радоницей", а в народе - "Проводами" и "Гробками". В это время люди идут на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких и почтить их память. Но велика вероятность, что в 2020 году за это будут штрафовать.

Так заместитель губернатора Ровенской области Игорь Тимошенко, отметил, что сейчас собрания на кладбищах считаются нарушением условий карантина из-за эпидемии китайского вируса. И если его не отменять, поминки должны пресекать, как выход на улицу без веской причины.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что Кабмин продлит карантин в Украине минимум до начала мая. По его словам, это вынужденная мера для спасения людей.

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

Также Politeka публиковала календарь питания на Великий пост: расписание по дням.