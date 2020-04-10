Праздничная корзина на Пасху в этом году обойдется украинцам заметно дороже, чем в прошлом году

Об этом сообщил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики Юрий Лупенко, передает «Главред».

Так, минимальная корзина обойдется в 620 гривен. По сравнению с прошлым годом, цена поднялась на 16,5%.

Средняя пасха обойдется в 96 гривен за кило. Однако в магазинах стоимость может быть выше.

Наиболее дорогими продуктами оказались: домашняя колбаса (118 грн); буженина (110 грн); сало (48 грн). Среди молочных продуктов: сыр твердый (75 грн); мягкий сыр (55 грн); масло (85 грн).

Самыми дешевыми продуктами оказались яйца (20 грн за десяток), вино Кагор (120 грн).

«При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость возрастет до 800 грн. Это на 90 грн, или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году», - отметил он.

Как сообщалось ранее, карантин, введенный из-за эпидемии китайского вируса, внес свои коррективы в празднование Пасхи.

На Харьковщине мероприятия по случаю праздника пройдут 18-19 апреля и будут отличаться от традиционных, сообщили правоохранители.

Богослужения пройдут в 130 храмах Харькова и области. Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 10 тысяч граждан. К обеспечению правопорядка планируют привлечь около 400 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии.

Напомним, поминальные дни в Украине могут отменить, появилось официальное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцы массово ринулись в храмы во время карантина, люди в отчаянии: "А на кого ещё надеяться?"