Сокращение зарплат и стипендий: Зеленский поразил заявлением, кого оставят без денег
Владимир Зеленский объявил о сокращении зарплат некоторых украинцев уже с этого месяца.
Во время своего традиционного ежедневного обращения к украинцам президент сообщил о том, что уже с апреля зарплаты госслужащих в стране сократят.
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Теперь они не могут превышать 47 тысячи гривен. По подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить как минимум 1,5 миллиарда гривен для бюджета.
«Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их должности, их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов», - заявил Зеленский.
Доллар и евро оказались на грани, курс валют резко изменится: чего ждать украинцам
Курс валют в Украине 11 апреля удивит всех, доллар и евро решили взять передышку перед новым падением.
Об этом говорится в свежем курсе валют, который был представлен Национальным банком Украины.
Так, за сто долларов придется отдать 2725,98 грн. А уже в понедельник валюта подешевеет до 2720,22 (-5,73).
Аналогичная ситуация ожидается и с курсом евро: завтра валюта будет торговаться по 2963,82 гривны. А уже в понедельник ожидается ее понижение, вплоть до 2956,06 (-7,76).
Также в Национальном регуляторе уточнили, что к средине последнего рабочего дня недели, стоимость доллара достигла 27,2073 грн за банкноту.
Украинцам будут перечислять новые "зарплаты" на карантине: когда и кто получит деньги
Стало известно, какую помощь украинцы будут получать во время карантина.
Об этом в эфире украинского телеканала рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
По его словам, в условиях карантина правительство планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время ограничительных мер.
Петрашко также добавил, что уже были увеличены минимальные выплаты и скоро повысят размер пособия по безработице.
Подытоживая, Игорь Петрашко заявил, что пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой, поскольку "у нас ВВП и бюджет ограничены".
Зараженный воздух с Чернобыля погнало прямо на Киев, пожары не утихают: срочное заявление
10 апреля загрязненный воздух из-за пожара в Чернобыльской зоне попадет в Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.
Жителям столицы рассказали, представляет ли такой воздух угрозу для здоровья.
Специалисты, оценив траекторию движения потенциально загрязненных воздушных масс, рассказали, что они будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и в рузультате попадут в Киев.
Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб. м.
Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.
Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.
Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.