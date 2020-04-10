Владимир Зеленский объявил о сокращении зарплат некоторых украинцев уже с этого месяца
Во время своего традиционного ежедневного обращения к украинцам президент сообщил о том, что уже с апреля зарплаты госслужащих в стране сократят. Теперь они не могут превышать 47 тысячи гривен. По подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить как минимум 1,5 миллиарда гривен для бюджета.
«Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их должности, их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов», - заявил Зеленский.
Впрочем, он тут же разочаровал многих украинцев, отметив, что это лишь временная мера. Кроме того, пока это только инициатива президента. Для ее реализации ее должны поддержать еще и в Верховной Раде.
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Обсуждая тему сокращения зарплат, президент также заверил, что на время карантина сокращать зарплаты учителей, стипендии студентов и расходы на научную деятельность в Украине не будут.
«Никаких сокращений не испытают зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность», - подчеркнул президент.
Напомним, помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.
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