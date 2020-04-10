Владимир Зеленский объявил о сокращении зарплат некоторых украинцев уже с этого месяца

Во время своего традиционного ежедневного обращения к украинцам президент сообщил о том, что уже с апреля зарплаты госслужащих в стране сократят. Теперь они не могут превышать 47 тысячи гривен. По подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить как минимум 1,5 миллиарда гривен для бюджета.

«Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их должности, их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов», - заявил Зеленский.

Впрочем, он тут же разочаровал многих украинцев, отметив, что это лишь временная мера. Кроме того, пока это только инициатива президента. Для ее реализации ее должны поддержать еще и в Верховной Раде.

Обсуждая тему сокращения зарплат, президент также заверил, что на время карантина сокращать зарплаты учителей, стипендии студентов и расходы на научную деятельность в Украине не будут.

«Никаких сокращений не испытают зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность», - подчеркнул президент.

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стимулюватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських учителів. Ми обов’язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає. Gepostet von Володимир Зеленський am Freitag, 10. April 2020

Напомним, помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.

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