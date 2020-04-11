Курс валют в Украине 11 апреля удивит всех, доллар и евро решили взять передышку перед новым падением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за сто долларов придется отдать 2725,98 грн. А уже в понедельник валюта подешевеет до 2720,22 (-5,73).

Аналогичная ситуация ожидается и с курсом евро: завтра валюта будет торговаться по 2963,82 гривны. А уже в понедельник ожидается ее понижение, вплоть до 2956,06 (-7,76).

Также в Национальном регуляторе уточнили, что к средине последнего рабочего дня недели, стоимость доллара достигла 27,2073 грн за банкноту.

Как сообщалось ранее, украинцы не смогут в ближайшее время заработать на скачках курса доллара.

По прогнозам аналитиков, на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров будет продолжаться слабая активность.

Поэтому заработать на скачках курса не выйдет, и украинцам будет выгоднее пойти по другому пути.

"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", – объяснил нюансы рынка эксперт Андрей Шевчишин.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.