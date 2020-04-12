Стало известно, как повсеместный карантин и закрытие границ повлияли на ситуацию с безвизом между странами

Сегодня большинство стран приняли решение о закрытии границ в связи с пандемией «уханьского» вируса. Компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс паспортов, который анализирует визовый режим 200 государств и ранжирует их по количеству стран, в которые им разрешен въезд без виз.

Эксперты отмечают, что пока ситуация в мире не сказалась на цифрах рейтинга, однако это не имеет особого значения, ведь на практике абсолютное большинство людей все равно не может выехать за границу.

Так, украинцы имеют возможность посещать без визы 129 стран мира, а украинский паспорт занимает 44 место в мировом рейтинге. За последние три месяца у нашей страны появилось одно новое соглашение о безвизе – с Кувейтом.

Впрочем, специалисты предупреждают, что ситуация с коронавирусом может иметь влияние на мировую мобильность в долгосрочной перспективе. В будущем обеспокоенность качеством медицинской безопасности страны может стать новым фактором для программ по отмене виз, особенно для продвинутых стран.

Отметим, что на фоне общемировой ситуации с вирусом президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности закрытия границы Шенгенской зоны до сентября. Он отметил, что это будет зависеть от того, как быстро разные страны справятся с эпидемией. При этом отмечается, что ситуация с закрытием границ негативно скажется на восстановлении экономики еврозоны.

Напомним, украинцев ждут важные изменения с паспортами: уже с 1 мая.

Как сообщала Politeka, потеря безвиза из-за коронавируса: что нужно знать украинцам.

Также Politeka писала, что отмена карантина, в МОЗ наконец-то назвали дату: когда украинцы выйдут на работу.