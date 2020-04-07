Стоимость оформления гражданских и загранпаспортов в Украине в скором времени вырастет

Ожидается, что новая тарифная сетка будет утверждена на заседании правительства в среду, 24 апреля. А вступят в силу изменения с 1 мая 2019 года.

Инициировал такие изменения глава МВД Арсен Аваков. Небходимость повышения цен он аргументировал ростом затрат миграционной службы (ГМС). Так, в 2017 году они выросли до 736 млн грн., в то время как годом ранее составляли 463 млн грн. При этом себестоимость услуг выросла на 44,2%.

По словам чиновников, инфляция в стране снижается, а доходы украинцев растут. Они прогнозируют, повышение тарифов поможет повысить поступления на 278 млн грн., из которых 194 млн грн. направят в общие фонды местных бюджетов.

Повысить расценки намерены на замену паспорта гражданина Украины, оформление загранпаспорта, вида на жительство, проездных документов и ряд других удостоверений.

Предполагаемая стоимость услуг составит:

Плата за выдачу гражданского паспорта при замене документа, в случае утери:

В срок до 20 дней: с 87 до 126 грн.

В срок до 10 дней: с 174 до 252 грн.

Плата за оформление заграничного паспорта (в том числе в случае потери):

В срок до 20 дней: с 253 до 352 грн.

В срок до 7 дней: с 506 до 704 грн.

В срок до 3 дней: с 506 до 704 грн.

Важно отметить, что эти расценки являются лишь частью общей стоимости оформления паспорта, которую платят украинцы. Помимо этого, нужно оплатить стоимость самого бланка, а также услуги центра, оформляющего документ. Например, в ГП «Документ» услуга по оформлению загранпаспорта без доплаты за срочность на данный момент стоит 957,32 грн.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

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