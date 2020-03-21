Европейский Союз может распасться из-за пандемии коронавируса COVID-19

Такое мнение озвучил экономист и аналитик Виктор Суслов, передает Главред.

По его словам, смертельный коронавирус COVID-19, атаковавший страны Европейского Союза, уже привел к возрождению политики протекционизма.

Как утверждает Суслов, на данный момент не существует Шенгенской зоны. Поскольку европейские страны восстановили свои национальные границы и жестко контролируют их пересечение.

Соответственно, из-за эпидемии коронавируса украинцы лишились тех привилегий, которые они имели в связи с безвизом в Евросоюзе.

"Я думаю, что коронавирус запустил процесс восстановления изолированных национальных государств, привел к возрождению политики протекционизма, когда каждое государство начинает защищать исключительно свои национальные интересы. Глобализация переживает крупнейший кризис в своей истории. Не исключаю, что результатом этих изменений может стать распад Евросоюза", - заявил Суслов в общении с журналистами.

Подытоживая, экономист добавил, что в данный момент официальный Киев должен понять современные тенденции и тоже перейти к политике защиты своих национальных интересов и обеспечения прав украинцев.

"Нам нужна политика экономического национализма, т.е. протекционизма", - резюмировал Суслов в комментарии.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине могут ужесточить и продлить карантин. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на территории страны могут ужесточить нормы карантина, а его продление будет зависеть от ситуации как в Украине, так и за ее пределами.

Он также предупредил о том, что в Украине начали диагностировать коронавирус у людей, которые не были за границей.

"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи инфицирования внутри страны. Все больше образцов приходит в вирусологические лаборатории на обследование. Сегодня мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь", - добавил Ляшко.

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