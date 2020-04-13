Неделя перед Пасхой остается последней седмицей Великого поста. Каждый из шести дней перед праздником особенный, и связан с определенными традициями и правилами

Отметим, что перечисленные традиции не учитывают условий карантина, поэтому в этом году их нужно скорректировать в соответствии с рекомендациями правительства.

У недели перед Светлым Христовым Воскресением много названий – Великая неделя, Чистая неделя, Белая неделя, Страстная. Предполагается, что эти дни христиане должны посвящать последним приготовлениям к Пасхе.

Понедельник, 13 апреля

С этого дня пост становится более строгим. Можно употреблять в пищу сырые фрукты и овощи, хлеб, мед и орехи. Однако, это рекомендуется делать только раз в день – вечером.

По традиции этот день люди посвящают завершению необходимых работ по дому – ремонта, побелки, покраски или уборки.

Вторник, 14 апреля

Меню Великого поста для этого дня остается таким же, как и накануне. Употреблять разрешенные продукты также желательно только вечером.

Во вторник нужно закончить стирку, глажку и штопку одежды. Также можно начинать планировать праздничный стол, выбирать скатерть, а также рушник, с которым отправятся на Пасхальную службу (которая в условиях карантина будет проходить онлайн).

Среда, 15 апреля

В этот день можно есть сырые овощи и фрукты, хлеб и холодную сырую пищу без масла.

В среду из дома нужно вынести последний мусор. Также в этот день обычно подготавливают яйца для Пасхи и все необходимое для их окрашивания.

Четверг, 16 апреля

Этот день известен в народе как Чистый четверг. Согласно поверьям, вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому часто особое внимание в четверг уделяют купанию. Также в этот день принято причащаться, класть на стол хлеб и освященную соль.

В четверг уже разрешено есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

В этот день также начинают красить яйца и печь куличи. При этом перед замешиванием теста обязательно помолиться, очистить душу и пространство вокруг.

Пятница, 17 апреля

Этот день в народе называют Страстной пятницей. Для того, чтобы полноценно проникнуться страданиями Христа в этот день не принято есть никакую пищу.

Кроме того, запрещено работать по дому и отвлекаться на любые вещи, которые могут вывести человека из траура.

Суббота, 18 апреля

Этот день считается днем покоя.

В субботу можно есть горячую растительную пищу без масла, но только раз в день.

В этот день обычно готовят все для праздничного застолья.

Вечером начинается Святая литургия, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом и освящают пасхальную корзину.

Воскресенье, 19 апреля

С окончанием Великого поста снимаются все ограничения, при чем не только в еде. Верующие снова могут веселиться и отмечать радостные события с песнями и плясками.

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