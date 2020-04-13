Популярный украинский доктор Евгений Комаровский продолжает с полной ответственностью соблюдать карантин

Об этом пишет Politeka.net.

Как рассказал Комаровский в своем личном Instagram, 12 апреля семь лет назад он стал дедушкой.

Но из-за карантина, который ввели в условиях пандемии опасного китайского вируса, он не может навестить своего внука и поздравить его с праздником.

Но Евгений Комаровский не унывает, поскольку поддерживает связь с внуком через видеосвязь.

"7 лет назад я стал дедушкой. До внука 10 минут пешком, но общаемся виртуально - обсуждаем подарки. Вот такой он, день рождения в самоизоляции... Ну да ничего, наверстаем!", - написал он в своем микроблоге.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Часть украинцев поздравила внука Евгения Комаровского с праздником и поблагодарила доктора за то, что он выполняет все нормы карантина. Но были и такие комментаторы, которые "набросились" на врача за игнорирование наследника, поскольку он якобы "рядом живет".

"Дедушку с именинником!)) а мальчишке повезло - дед мировой", "Хорошо, что сейчас есть видеосвязь! А когда-то ведь и телефонов не было. Учимся жить по-другому, по видео. С именинником!", "Ну так тем более можно прийти ко внуку,так близко ведь живёт", "Так можно на расстоянии 2 м гулять рядом в лесу", "Не верю!", "Поздравляю Вас! С таким дедушкой, как Вы, никакие болезни не страшны!", "Самый хорошый дедушка", "Мы также отметили день рождения старшего сына. Ждём окончания карантина, чтобы увидеться со всеми воочию на шашлыках", - написали они в комментариях под постом доктора.

Ранее популярный доктор Евгений Комаровский объяснял, почему вирусом заболеют не все украинцы. По его словам, все зависит от иммунитета человека.

«Есть такое понятие, как местный иммунитет, защита слизистых оболочек и все люди разные. Просто есть люди, которые имеют хороший иммунитет и они не заболевают и таких достаточно много. Поэтому не нужно бояться и нагнетать», - объяснил специалист.

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, какими продуктами нужно запастись на карантин: "Важнее гречки".

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