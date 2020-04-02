Известная певица Светлана Лобода обратилась к доктору Евгению Комаровскому, обеспокоенная вирусом из Уханя

Артистка вышла на связь с доктором Комаровским в прямом эфире, чтобы поговорить о новой болезни и способах от нее защититься, об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня прямой эфир я решила провести с человеком , которому доверяю я , моя семья и миллионы людей.

Доктором @doctor_komarovskiy И говорим мы о том, что сегодня беспокоит всех нас", – написала Лобода в социальной сети.

Как заметила исполнительница, сейчас у всех на устах китайский вирус и непонятно, кому можно доверять. Доктор подтвердил, что об эпидемии говорят все, кому не лень, и даже психически больные люди. А потому решил в очередной раз просветить пользователей сети вместе с самой Лободой.

Евгений Комаровский во время беседы в прямом эфире заявил: "У мужчины шансов умереть больше, чем у женщины... Мужчины более чахлые. Чаще прибегают к вредным привычкам, имеют неустойчивую психику". Он намекнул, что это касается не только вирусной инфекции.

Лобода, в свою очередь, рассказала историю, которая произошла в ее команде.

"Вчера был такой случай. Я занимаюсь спортом, звонит мой директор и говорит мне: у нас один из членов команды упал, просто лежит, во-первых, его начало тошнить, а потом у него сильное давление произошло в груди, и он начал кашлять и понимать, что давит, и он не может дышать. И он говорит: "спасайте, вызывайте скорую", – поделилась певица.

Ранее стало известно, что солист группы Rammstein и любовник Светланы, Тилль Линдеманн, угодил в реанимацию в Берлине. По данным СМИ артиста подтвердили китайский вирус, а также диагностировали пневмонию.

Однако вскоре представители рок-группы опубликовали официальном заявление, согласно которому тест музыканта на COVID-19 оказался отрицательным. По словам пресс-службы, Тиль Линдеманн отправился в больницу по рекомендации врача и провел в реанимации всего одну ночь.



Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню.

Как сообщала Politeka, дочь Лободы довела мать до слез своим поступком.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика засветила лишнее в новом платье.